Zelensky atteso a Palazzo Chigi
Giorgia Meloni riceverà il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky alle 15 del 9 dicembre a Palazzo Chigi. Lo riferisce il sito del governo in un aggiornamento dell’agenda della premier. Intanto il leader di Kyiv ha spiegato in un’intervista a Bloomberg che «esistono visioni di Stati Uniti, Russia e Ucraina. E non abbiamo una visione unitaria sul Donbass », dopo che Trump lo ha criticato dicendosi «deluso» da Zelensky che a suo dire non ha ancora letto la proposta, mentre Mosca sarebbe d’accordo con il piano. «Elementi del piano Usa richiedono ulteriori discussioni su una serie di questioni delicate, tra cui le garanzie di sicurezza e il controllo sulle regioni orientali», ha detto ancora il presidente ucraino. 🔗 Leggi su Lettera43.it
