Zelensky atteso a Palazzo Chigi

Lettera43.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni riceverà il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky alle 15 del 9 dicembre a Palazzo Chigi. Lo riferisce il sito del governo in un aggiornamento dell’agenda della premier. Intanto il leader di Kyiv ha spiegato in un’intervista a Bloomberg che «esistono visioni di Stati Uniti, Russia e Ucraina. E non abbiamo una visione unitaria sul Donbass », dopo che Trump lo ha criticato dicendosi «deluso» da Zelensky che a suo dire non ha ancora letto la proposta, mentre Mosca sarebbe d’accordo con il piano. «Elementi del piano Usa richiedono ulteriori discussioni su una serie di questioni delicate, tra cui le garanzie di sicurezza e il controllo sulle regioni orientali», ha detto ancora il presidente ucraino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

zelensky atteso a palazzo chigi

© Lettera43.it - Zelensky atteso a Palazzo Chigi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

zelensky atteso palazzo chigiZelensky atteso a Palazzo Chigi - Il presidente ucraino incontrerà domani Giorgia Meloni: «Poi volerò negli Stati Uniti se il presidente Trump sarà pronto». lettera43.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Atteso Palazzo Chigi