Zelensky a Londra incontra i Volenterosi il nodo Donbass

Il presidente ucraino: "Non c'è visione unitaria". Macron al lavoro per trovare la "convergenza" con gli Usa

Ucraina Bruxelles preoccupata per la sintonia Cremlino-Casa Bianca. Trump accusa Zelensky di non essere pronto a siglare la pace. Il presidente ucraino oggi a Londra con i leader dei Paesi Volenterosi; con la Meloni si incontreranno martedì

Zelensky a Londra e poi a Roma: per Trump "non è pronto" alla pace

Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron - A Londra Zelensky incontrerà il suo massimo funzionario per la sicurezza Rustem Umerov che ha incontrato Witkoff e Kushner nel fine settimana, per un briefing dettagliato.