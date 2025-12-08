Zelensky a Londra con Starmer Merz e Macron Il presidente francese | Il principale problema è la convergenza con gli Usa

Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Costa: «Preoccupati dalla condivisione di Mosca della strategia Usa». Domani il presidente ucraino incontrerà Meloni a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

zelensky londra starmer merzZelensky è a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. Domani vedrà Meloni a Roma - Il presidente ucraino, dopo le nuove accuse di Trump, sta incontrando i leader europei per discutere di "sicurezza e di pacchetti di sostegno" alla difesa ucraina. Lo riporta ilfoglio.it

