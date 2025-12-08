Zelensky a Londra con Starmer Merz e Macron Il presidente francese | Il principale problema è la convergenza con gli Usa

Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Costa: «Preoccupati dalla condivisione di Mosca della strategia Usa». Domani il presidente ucraino incontrerà Meloni a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Zelensky a Londra con Starmer, Merz e Macron. Il presidente francese: «Il principale problema è la convergenza con gli Usa»

Approfondisci con queste news

Radio1 Rai. . #Ucraina Bruxelles preoccupata per la sintonia Cremlino-Casa Bianca. Trump accusa Zelensky di non essere pronto a siglare la pace. Il presidente ucraino oggi a Londra con i leader dei Paesi Volenterosi; con la Meloni si incontreranno martedì - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky a Londra e poi a Roma: per Trump "non è pronto" alla pace ️ l.euronews.com/PhZ3 Vai su X

Zelensky è a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. Domani vedrà Meloni a Roma - Il presidente ucraino, dopo le nuove accuse di Trump, sta incontrando i leader europei per discutere di "sicurezza e di pacchetti di sostegno" alla difesa ucraina. Lo riporta ilfoglio.it