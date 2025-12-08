Inter News 24 Zazzaroni spiega la scelta da parte del tecnico rumeno di mantenere un basso profilo! Le parole del direttore del Corriere dello Sport. Alla fine della netta vittoria per 4-0 dell’Inter contro il Como, uno dei temi più discussi non è stato solo il dominio sul campo, ma anche la comunicazione di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, sempre più apprezzato per equilibrio e sobrietà. Alla domanda se avesse vissuto la partita come una sfida personale con Cesc Fabregas, il tecnico ha risposto con grande lucidità, ribadendo la propria filosofia di lavoro. REPUTAZIONE E DISCIPLINA – «Io non ho tempo neanche di pensare, gioco ogni tre giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zazzaroni svela la verità su Chivu! Cosa c’è dietro la comunicazione dell’allenatore nerazzurro