Zazzaroni svela la verità su Chivu! Cosa c’è dietro la comunicazione dell’allenatore nerazzurro

Internews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Zazzaroni spiega la scelta da parte del tecnico rumeno di mantenere un basso profilo! Le parole del direttore del Corriere dello Sport. Alla fine della netta vittoria per 4-0 dell’Inter contro il Como, uno dei temi più discussi non è stato solo il dominio sul campo, ma anche la comunicazione di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, sempre più apprezzato per equilibrio e sobrietà. Alla domanda se avesse vissuto la partita come una sfida personale con Cesc Fabregas, il tecnico ha risposto con grande lucidità, ribadendo la propria filosofia di lavoro. REPUTAZIONE E DISCIPLINA – «Io non ho tempo neanche di pensare, gioco ogni tre giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com

zazzaroni svela la verit224 su chivu cosa c8217232 dietro la comunicazione dell8217allenatore nerazzurro

© Internews24.com - Zazzaroni svela la verità su Chivu! Cosa c’è dietro la comunicazione dell’allenatore nerazzurro

Contenuti che potrebbero interessarti

Zazzaroni svela: «Neymar all’Inter? Ecco cosa mi ha detto Ausilio…»

Zazzaroni svela: «Marotta mi ha mandato questo messaggio su Whatsapp!». Il giornalista ne svela il contenuto

Zazzaroni senza peli sulla lingua, che stoccata a Cassano e Adani! La risposta: «Non mi frega un c***o di cosa dicono!». E svela un retroscena

Cerca Video su questo argomento: Zazzaroni Svela Verit224 Chivu