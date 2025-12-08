Zazzaroni netto | Scudetto solo per due Se vince un terzo è impresa

Inter News 24 Zazzaroni dice la sua sul duello scudetto: le parole del direttore del Corriere dello Sport sulla sfida tra Napoli e Juventus. La vittoria del Napoli contro la Juventus ha lasciato un segno profondo non solo sulla classifica, ma anche nelle analisi post partita. Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato con toni netti la prestazione degli uomini di Antonio Conte, paragonandola per forza e dominio a quella mostrata dall’ Inter contro il Como poche ore prima. Secondo il direttore del quotidiano sportivo, il campionato ha ormai un copione chiaro: la corsa al titolo è affare per due squadre, mentre un’eventuale inserimento di una terza forza avrebbe il sapore della vera impresa sportiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

