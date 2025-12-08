Zazzaroni | Napoli dominante Juve giù
"> Il Napoli travolge la Juventus con autorevolezza, lucidità e un dominio che, come sottolinea Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, ricorda da vicino la superiorità mostrata dall’Inter il giorno precedente contro il Como. Per il direttore del quotidiano sportivo, le due squadre dominatrici del weekend restano le uniche vere candidate al titolo: «Se a maggio lo scudetto dovesse finire a un terzo, parlerei di impresa», scrive Zazzaroni sul Corriere dello Sport. La partita racconta una storia precisa: il Napoli concede un’unica conclusione seria alla Juventus in 95 minuti, trasformata da Yildiz nel momentaneo 1-1. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
