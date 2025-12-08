Zafferana accanto alle ragazze della Volley Milazzo la posizione del Comune dopo la possibile intossicazione

Messinatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Zafferana Etnea in una nota esprime la propria piena vicinanza alle atlete del Volley ’96 Milazzo, squadra ospite e della Zafferana Volley, coinvolte nel grave episodio verificatosi durante una partita di pallavolo femminile, che si è svolta presso il palatenda. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

zafferana accanto ragazze volleyPresunta intossicazione a Zafferana: in ospedale le atlete del Volley ’96 Milazzo - Durante il match della settima giornata del campionato di Serie C femminile fra Zafferana Etnea e Volley ’96 si è registrata una presunta intossicazione da monossido di carbonio. Lo riporta messinasportiva.it

Cerca Video su questo argomento: Zafferana Accanto Ragazze Volley