Zafferana accanto alle ragazze della Volley Milazzo la posizione del Comune dopo la possibile intossicazione
L’amministrazione comunale di Zafferana Etnea in una nota esprime la propria piena vicinanza alle atlete del Volley ’96 Milazzo, squadra ospite e della Zafferana Volley, coinvolte nel grave episodio verificatosi durante una partita di pallavolo femminile, che si è svolta presso il palatenda. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Stampa. . Per tre ore è rimasto accanto al corpo dell’amico investito. Non ha pianto, non ha abbaiato. Ha solo aspettato. E nel suo silenzio ha raccontato più di quanto possano fare le parole. La sua storia ha scosso San Severo e ha ricordato a tutti quanto p - facebook.com Vai su Facebook
Presunta intossicazione a Zafferana: in ospedale le atlete del Volley ’96 Milazzo - Durante il match della settima giornata del campionato di Serie C femminile fra Zafferana Etnea e Volley ’96 si è registrata una presunta intossicazione da monossido di carbonio. Lo riporta messinasportiva.it