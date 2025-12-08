Youth League Inter Liverpool decisiva | ecco tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla sfida

La sfida tra Inter e Liverpool nella Youth League rappresenta un momento cruciale per i nerazzurri, determinati a ottenere la qualificazione al prossimo turno. In questo articolo, troverai tutte le informazioni aggiornate su orario, luogo e modalità di visione della partita, offrendo un quadro completo sulla sfida decisiva tra le due squadre.

Inter News 24 Youth League Inter Liverpool, nerazzurri a caccia della qualificazione al prossimo turno: orario, campo e diretta della partita. L’Inter Primavera torna in campo in UEFA Youth League per l’ultima giornata della League Phase. I nerazzurri allenati da Benito Carbone affrontano il Liverpool in una sfida fondamentale per il passaggio del turno. Il match si giocherà al KONAMI Football Centre di Milano, con calcio d’inizio fissato alle ore 16:00. Dopo cinque giornate, l’Inter occupa attualmente la 16ª posizione con 8 punti in classifica. La situazione è ancora apertissima e una vittoria garantirebbe matematicamente la qualificazione ai sedicesimi di finale. 🔗 Leggi su Internews24.com