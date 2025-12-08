Youth League Inter Liverpool decisiva | ecco tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla sfida
La sfida tra Inter e Liverpool nella Youth League rappresenta un momento cruciale per i nerazzurri, determinati a ottenere la qualificazione al prossimo turno. In questo articolo, troverai tutte le informazioni aggiornate su orario, luogo e modalità di visione della partita, offrendo un quadro completo sulla sfida decisiva tra le due squadre.
Inter News 24 Youth League Inter Liverpool, nerazzurri a caccia della qualificazione al prossimo turno: orario, campo e diretta della partita. L’Inter Primavera torna in campo in UEFA Youth League per l’ultima giornata della League Phase. I nerazzurri allenati da Benito Carbone affrontano il Liverpool in una sfida fondamentale per il passaggio del turno. Il match si giocherà al KONAMI Football Centre di Milano, con calcio d’inizio fissato alle ore 16:00. Dopo cinque giornate, l’Inter occupa attualmente la 16ª posizione con 8 punti in classifica. La situazione è ancora apertissima e una vittoria garantirebbe matematicamente la qualificazione ai sedicesimi di finale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gara internazionale di karate a Jesolo, argento e bronzo per le atlete della Ippon Lentini Si è alzato il sipario a Jesolo per l’ultima Youth League dell’anno, che ha accolto 3.378 giovani karateka provenienti da 83 nazioni, rappresentando tutti e 5 i continenti ne - facebook.com Vai su Facebook
Non sorprende il legame tra Cocchi e Chivu, consolidato anche durante l'esperienza a Parma del tecnico. Il rapporto nasce da lontano, Chivu porta Cocchi in Primavera da sotto età. Un rapporto che passa anche attraverso i playoff di Youth League e quel 7 fe Vai su X
Youth League, c’è Inter-Liverpool: dove vederla in diretta tv e streaming - Il match valido per la sesta e ultima giornata della League Phase verrà trasmesso live: ecco dove seguire la gara ... Da msn.com