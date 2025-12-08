Yildiz troppo importante per la Juve Il dato dopo la gara contro il Napoli fa abbastanza riflettere

Calcionews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz Juve, l’esperimento da falso nove non convince: il talento si accende solo quando cambia lo scenario tattico La sconfitta della Juve per 2-1 al “Maradona” contro il Napoli ha lasciato più di qualche ferita nell’ambiente bianconero, interrompendo il periodo positivo della squadra e rendendo più distante la vetta. In una serata complicata, in cui . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

yildiz troppo importante per la juve il dato dopo la gara contro il napoli fa abbastanza riflettere

© Calcionews24.com - Yildiz troppo importante per la Juve. Il dato dopo la gara contro il Napoli fa abbastanza riflettere

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Troppo Importante Juve