Yildiz troppo importante per la Juve Il dato dopo la gara contro il Napoli fa abbastanza riflettere
Yildiz Juve, l’esperimento da falso nove non convince: il talento si accende solo quando cambia lo scenario tattico La sconfitta della Juve per 2-1 al “Maradona” contro il Napoli ha lasciato più di qualche ferita nell’ambiente bianconero, interrompendo il periodo positivo della squadra e rendendo più distante la vetta. In una serata complicata, in cui . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
