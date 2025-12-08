Yildiz rompe il silenzio sui social dopo Napoli Juve | cosa ha scritto il numero 10 bianconero – FOTO

Yildiz, attaccante della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue dichiarazioni – FOTO. La sconfitta del Diego Armando Maradona brucia ancora, ma in casa Juventus non c’è tempo per i rimpianti. Il 2-1 subito contro il Napoli ha interrotto la striscia positiva dei bianconeri, allontanando la vetta della classifica, ma non ha scalfito la voglia di reagire del gruppo. A suonare la carica all’indomani del big match è stato l’uomo più atteso, Kenan Yildiz. Il numero 10, autore del gol del momentaneo pareggio, ha affidato ai social un messaggio che testimonia maturità e senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

