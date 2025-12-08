Yildiz la Juve aspetta e i tifosi si rassegnano | il Liverpool ha già deciso e il rischio è altissimo
Il turco ha dato l’ennesima segnale sul campo e attende ancora quello della società, come ambizione e come direzione mentre arriva una notizia dalla Germania Yildiz-Juve, bye bye. Il gioiello più splendente della Juve e forse di tutto il campionato italiano, insieme a Nico Paz, è la pietra dello ‘scandalo’, la motivazione principale per cui Luciano Spalletti e – per motivi diversi – la società sono criticati. Il tecnico a Napoli lo ha messo fuori ruolo, Kenan è riuscito a fargli pareggiare la partita con una giocata delle sue girando l’inerzia della partita e poi? Dopo un quarto d’ora esce per fare posto a Openda, togliendo ogni velleità alla Juve, sconfitta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Yildiz, la Juve aspetta e i tifosi si rassegnano: il Liverpool ha già deciso e il rischio è altissimo - Il turco ha dato l'ennesima segnale sul campo e attende ancora quello della società, come ambizione e come direzione mentre arriva una notizia dalla Germania Yildiz-