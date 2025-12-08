Yildiz Juventus addio sempre più vicino? Quella big potrebbe tentare il blitz già a gennaio Le ultimissime
Yildiz Juventus: il caso Salah scuote il mercato e mette pressione ai bianconeri. Le ultime sul passaggio del giocatore in Premier La brusca fine di un’era rischia di consumarsi nel modo più traumatico possibile. Ad Anfield è esplosa una tempesta che coinvolge uno dei simboli del club: Mohamed Salah. L’attaccante egiziano è stato escluso dai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Juventus, Spalletti svela il ruolo definitivo di Yildiz e Openda https://bit.ly/3KtkFgh - facebook.com Vai su Facebook
#NapoliJuventus #Napoli #Juventus #Conte #Spalletti #Hojlund #McTominay #Yildiz #Neres #TorinoMilan #SerieA Vai su X
Yildiz, al Bernabeu una notte... alla Del Piero: sogni e ricordi in Real Madrid-Juventus - Kenan Yildiz al Santiago Bernabeu, con la 10 di Alessandro Del Piero. Secondo adnkronos.com