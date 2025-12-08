Yildiz Juve, la Gazzetta analizza la prova del turco: fatica da riferimento centrale, ma con l’ingresso di David si accende e segna, è l’unico a provarci. La sconfitta per 2-1 incassata al ‘Maradona’ contro il Napoli ha lasciato strascichi pesanti in casa Juventus, interrompendo la striscia positiva e allontanando la vetta della classifica. In una serata definita “buia” per la prestazione collettiva della squadra di Luciano Spalletti, c’è però un singolo elemento che si salva dal naufragio generale, confermandosi l’anima tecnica della Vecchia Signora. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, Kenan Yildiz è stato l’ unica luce in mezzo al campo, l’ultimo ad arrendersi e l’unico capace di riaccendere le speranze, seppur momentaneamente, con il gol del pareggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Yildiz Juve, l'esperimento da "falso nueve" da rivedere: nel primo tempo Kenan troppo ingabbiato poi… L'analisi sulla partita del turco