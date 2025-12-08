Xi invia le navi da guerra a Okinawa | altre scintille Cina-Giappone

Il Giappone sta monitorando con estrema attenzione quattro navi da guerra della Marina di Pechino che si stanno muovendo in zone delicatissime. La portaerei cinese Liaoning ha infatti proseguito le sue esercitazioni militari nelle acque vicino a Okinawa, in seguito a un raro confronto militare andato in scena tra i caccia del Dragone e quelli giapponesi. Insieme alla Liaoning ci sono anche tre cacciatorpediniere lanciamissili: il gruppo di imbarcazioni sta navigando verso nord-est tra la richiamata Okinawa e le isole Minami-Daito, e in un'area a circa 190 km a est dell' isola Kikai. Il ministero della Difesa di Tokyo ha inoltre registrato circa 50 decolli e atterraggi di caccia ed elicotteri imbarcati, aggiungendo che il Giappone, in tutta risposta, ha fatto decollare i propri velivoli militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

