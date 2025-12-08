Xabi Alonso rischia l'esonero | si gioca tutto in Real Madrid-Manchester City Due possibili sostituti
Il Real Madrid è in crisi. Florentino Perez non è soddisfatto e lo spogliatoio mugugna. Xabi Alonso si gioca la panchina contro il Manchester City. Sullo sfondo ci sono due possibili successori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Real Madrid perde la partita e la testa: il Barcellona scappa, ora Xabi Alonso rischia Vai su X
Il Real Madrid non vince (quasi) più e il Barcellona scappa: Xabi Alonso sbotta in conferenza stampa - facebook.com Vai su Facebook
Real Madrid, Xabi Alonso rischia già l’esonero - Xabi Alonso, arrivato con grande clamore in estate al posto di Carlo Ancelotti, sarebbe già a rischio dopo ... Si legge su sportal.it