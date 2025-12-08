x men da tutto il multiverso marvel si preparano alla guerra

Gli X-Men provenienti da diverse realtà del multiverso Marvel si preparano a confrontarsi in nuove sfide nel ciclo “The End 2099”. Con l’arrivo della serie Marvel’s The End 2099, le storie dei mutanti si intensificano, portando tensioni e conflitti tra le varianti di personaggi iconici, aprendo un nuovo capitolo di avventure e battaglie epiche.

le nuove sfide tra le diverse varianti degli x-men nel ciclo “the end 2099”. Con l’arrivo della serie Marvel’s The End 2099, le storie degli x-men si arricchiscono di tensioni e conflitti tra varianti di personaggi iconici del franchise. La narrazione, ambientata in un contesto multiversale, prevede scontri tra versioni alternative di supereroi conosciuti, offrendo uno scorcio di come potrebbe evolversi il destino degli eroi mutant. Tra le scene più anticipate ci sono duelli tra diversi Wolverine e persino il confronto tra Jean Grey e Cyclops in modalità alternative. Questo ciclo promette emozioni intense e un approfondimento sul ruolo dei mutanti in diverse realtà parallele. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it