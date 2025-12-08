WWE | Undertaker pubblica criptici teaser prima di RAW annuncio imminente?

The Undertaker ha incendiato i social con una serie di post inquietanti. e nessuno sa davvero cosa stia per accadere. Il 7 dicembre, “The Phenom” ha pubblicato tre tweet contenenti immagini criptiche: boschi avvolti nella nebbia, macchinari pesanti, fiamme e una versione luminosa e blu del suo iconico simbolo, inciso su una struttura simile a un granaio. Nessuna spiegazione è stata data nei primi due tweet. pic.twitter.comaMVn04WRik — Undertaker (@undertaker) December 7, 2025 pic.twitter.comKAqdMv6aVp — Undertaker (@undertaker) December 7, 2025 Nel terzo tweet, però, The Undertaker ha aggiunto una frase enigmatica: “L’arrivo di domani potrà sembrare ordinario, ma la sua rivelazione sarà fenomenale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

