WWE | Undertaker pubblica criptici teaser prima di RAW annuncio imminente?
The Undertaker ha incendiato i social con una serie di post inquietanti. e nessuno sa davvero cosa stia per accadere. Il 7 dicembre, “The Phenom” ha pubblicato tre tweet contenenti immagini criptiche: boschi avvolti nella nebbia, macchinari pesanti, fiamme e una versione luminosa e blu del suo iconico simbolo, inciso su una struttura simile a un granaio. Nessuna spiegazione è stata data nei primi due tweet. pic.twitter.comaMVn04WRik — Undertaker (@undertaker) December 7, 2025 pic.twitter.comKAqdMv6aVp — Undertaker (@undertaker) December 7, 2025 Nel terzo tweet, però, The Undertaker ha aggiunto una frase enigmatica: “L’arrivo di domani potrà sembrare ordinario, ma la sua rivelazione sarà fenomenale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Approfondisci con queste news
Il 5 dicembre del 1983 la Rca pubblica il quinto album dei tedeschi Accept intitolato "Balls To The Walls". Si tratta del disco più venduto della band di Wolf Hoffmann, essendo l'unico ad entrare nella Billboard 200 in posizione #74 ed acquisendo lo status di dis - facebook.com Vai su Facebook
L'Undertaker accenna a un momento cruciale prima di WWE RAW - ever match" dell'Undertaker scatenano grandi speculazioni in vista di WWE RAW stasera. Come scrive worldwrestling.it