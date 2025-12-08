WWE | John Cena apre al futuro in azienda dopo il ritiro ma non come lottatore

Dopo aver confermato il ritiro dal wrestling al termine del tour del 2025, John Cena ha chiarito quale potrebbe essere il suo rapporto con la WWE una volta appesi gli stivali al chiodo. Pur ribadendo che non ha alcuna intenzione di “disdire” il ritiro, l’ex campione mondiale ammette che gli piacerebbe restare legato alla compagnia in una veste diversa, dietro le quinte o con apparizioni speciali non lottate. Parlando delle possibili forme di collaborazione, Cena ha spiegato che il suo obiettivo sarebbe quello di “lasciare questo business meglio di come l’ha trovato”, magari aiutando la produzione, contribuendo alla costruzione delle storyline o facendo da volto per iniziative speciali, senza però occupare il centro della scena in modo costante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: John Cena apre al futuro in azienda dopo il ritiro, ma non come lottatore

