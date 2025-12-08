WRC – Addio Ford M-Sport guarda a Lynk & Co
Per il team di Malcolm Wilson si prospetta una nuova opportunità in ottica 2027. Ed intanto a fine settimana la FIA svelerà il nuovo Promoter per il WRC. La FIA si prepara a una giornata decisiva per il futuro del Mondiale Rally. Venerdì, al termine del Consiglio Mondiale, sarà finalmente rivelato il nome del nuovo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche questi approfondimenti
Ford Focus WRC: la fine di un’epoca stupenda La fine della Ford Focus segna il tramonto di un’epoca: un addio che pesa soprattutto a chi osserva ancora l’automotive attraverso la lente del WRC. Dopo ventisette anni di produzione continuativa, la Ford Focus - facebook.com Vai su Facebook
Addio alla Fiesta WRC, arriva la Puma ibrida - Dopo svariati anni di onorata carriera, la Ford Fiesta WRC è destinata ad andare in pensione visto il passaggio del maggiore campionato rally ai motori ibridi. Lo riporta tomshw.it