world boxing in crisi finanziaria giochi a rischio

AGI - Non c'è pace per il pugilato mondiale, storico sport olimpico (ininterrottamente dal 1912), che rischia di scomparire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La boxe ha sempre dato grandi soddisfazioni anche al movimento italiano con 48 medaglie olimpiche (15 d'oro) diventato la quarta potenza al mondo. Dopo aver rischiato di restare escluso dalle Olimpiadi in California LA2028, venendo inserito solo nel marzo scorso dalla Sessione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), il pugilato dal 2023 ha una nuova federazione internazionale, la World Boxing, parallela all'IBA la struttura precedente non più riconosciuta dal Cio e solo da alcune Nazioni. 🔗 Leggi su Agi.it

