WinterPark super debutto | oltre 15mila partecipanti

WinterPark 2025 si è concluso con oltre 15.000 partecipanti, confermando il successo dell’evento e la crescita della consapevolezza sull’importanza dell’attività fisica. Dopo aver reso Bergamo la capitale dell’attività sportiva, le tre giornate hanno dimostrato come il movimento sia fondamentale per vivere meglio e più a lungo.

