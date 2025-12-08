Approfondimento sulla trama di “IT: Welcome to Derry” e le modifiche rispetto al romanzo. La serie IT: Welcome to Derry presenta alcune variazioni narrative rispetto al romanzo di Stephen King, in particolare riguardo agli eventi che conducono al tragico incendio del Black Spot. Questi adattamenti sono stati discussi dai creatori della serie durante un panel al CCXP, offrendo un’analisi dettagliata delle differenze e delle motivazioni alla base di tali scelte. Le differenze nella rappresentazione dell’incendio e i motivi dietro le variazioni. Ruolo di Hank Grogan e le alterazioni della vicenda. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Welcome to Derry episodio 7 le novità del libro di Stephen King spiegate dai creatori