Weekend di sport e solidarietà Due giorni nel nome di Arianna

Si chiama ‘Grazie Arianna’ ed è dedicato ad Arianna Giaroli, la giovane 13enne scomparsa l’8 marzo del 2024 in un tragico incidente avvenuto al centro ippico di San Martino in Rio, dove era stata colpita dal calcio di un cavallo alla testa, il Memorial di volley in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre. La manifestazione è promossa dalle associazioni Aido provinciale di Modena e Aned Sport, in collaborazione con Aics Comitato di Modena Aps, Csi di Modena e Carpi, col patrocinio di Cip Emilia-Romagna, Cvs Terre Estensi, provincia di Modena e città di Carpi. "Il mondo dello sport e del volontariato, saranno impegnati per tutto il weekend nel divulgare lo stupendo messaggio dato dai genitori di Arianna, che grazie al proprio consenso alla donazione degli organi, hanno salvato diversi pazienti", affermano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

