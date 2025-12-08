Weekend a tinte rossonere | pareggia la Primavera di Renna tutti i risultati

Il weekend del settore giovanile del Milan si è concluso con la Primavera di Renna in pareggio. Un fine settimana ricco di incontri che ha coinvolto diverse categorie, offrendo un quadro completo dei risultati ottenuti. Ecco un riepilogo di tutte le partite e le performance delle giovanili rossonere.

