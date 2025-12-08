WEC 35 auto in pista nel 2026 Genesis rimpiazza Porsche

Saranno 35 le auto che parteciperanno alla prossima edizione del FIA World Endurance Championship. Genesis, marchio di lusso di Hyundai, si prepara per il debutto nella classe regina del Mondiale e della 24h Le Mans al posto di Porsche Motorsport che ha deciso di impegnarsi altrove nel 2026. Ferrari resta presente con tre auto: la n. 51 di James CaladoAlessandro Pier GuidiAntonio Giovinazzi, la n. 50 di Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen e la n. 83 privata di AF Corse che per ora vede confermato il solo Yifei Ye. Come da regolamento ogni costruttore avrà due unità nella classe regina, Ferrari è l’unica squadra ad avere un prototipo privato oltre alle due ufficiali. 🔗 Leggi su Oasport.it

