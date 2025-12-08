WEC 35 auto in pista nel 2026 Genesis rimpiazza Porsche
Saranno 35 le auto che parteciperanno alla prossima edizione del FIA World Endurance Championship. Genesis, marchio di lusso di Hyundai, si prepara per il debutto nella classe regina del Mondiale e della 24h Le Mans al posto di Porsche Motorsport che ha deciso di impegnarsi altrove nel 2026. Ferrari resta presente con tre auto: la n. 51 di James CaladoAlessandro Pier GuidiAntonio Giovinazzi, la n. 50 di Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen e la n. 83 privata di AF Corse che per ora vede confermato il solo Yifei Ye. Come da regolamento ogni costruttore avrà due unità nella classe regina, Ferrari è l’unica squadra ad avere un prototipo privato oltre alle due ufficiali. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Ti rimettiamo in pista in poco tempo. Visita, foto, pratiche: tutto qui in sede . 0492611640 Via Corsica 18/A, 35127 PADOVA 049 8601567 Via A. Diaz 25, 35031 ABANO TERME #agenziaomnia #praticheauto #padova #abanoterme #auto #moto # - facebook.com Vai su Facebook
WEC, 35 auto in pista nel 2026. Genesis rimpiazza Porsche - Saranno 35 le auto che parteciperanno alla prossima edizione del FIA World Endurance Championship. Come scrive oasport.it