Warner Paramount la vuole ancora! Ecco la megaofferta in contanti per fregare Netflix!
Paramount ha presentato una proposta di acquisizione ostile da 30 dollari per azione per ottenere Warner Bros., offrendo un'ingente somma in contanti. La mossa mira a superare l'interesse di Netflix e a consolidare la propria posizione nel settore dell'intrattenimento, scatenando una sfida tra i giganti dello streaming e delle produzioni cinematografiche.
Paramount non ci sta e rilancia, annunciando un’ offerta ostile all-cash (liquidi) da $30 per azione per acquisire Warner Bros. Discovery L’offerta supera di $18 miliardi quella recentemente accettata di Netflix, che prevedeva una combinazione di azioni e contanti e un enterprise value di $82,7 miliardi. Al contrario di Netflix, L’obiettivo di Paramount è acquisire tutte le attività di WBD, comprese le reti televisive come CNN, TBS e TNT, e portare la transazione a chiusura entro 12 mesi, più rapidamente della prevista chiusura Netflix di 12-18 mesi. Paramount afferma in un comunicato riportato da Deadline che la sua proposta strategica offre agli azionisti un’opportunità più solida e sicura rispetto all’accordo con Netflix, che comporta rischi regolatori complessi e un futuro incerto del business televisivo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
