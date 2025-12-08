Warner Bros Paramount sfida Netflix e lancia un’offerta ostile
Paramount lancia una sfida diretta a Netflix, proponendo un'offerta pubblica da 30 dollari per azione per acquistare Warner Bros. Nonostante l'interesse iniziale di Warner Bros verso Netflix, Paramount si prepara a contendere il controllo, dando così il via a una guerra di offerte nel settore dell'intrattenimento.
Genova – E' battaglia per Warner Bros. Nonostante la società abbia scelto Netflix, Paramount non molla e lancia un'offerta pubblica in contanti da 30 dollari ad azione per acquistare Warner. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
