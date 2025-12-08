ABBONATI A DAYITALIANEWS Paramount rilancia e sfida la proposta di Netflix. È scontro aperto sul futuro di Warner Bros. Discovery, dopo che Paramount ha deciso di contrattaccare l’offerta presentata da Netflix. L’8 dicembre è arrivata la mossa a sorpresa: nonostante Warner avesse già comunicato di voler procedere con l’acquisizione da parte della piattaforma di streaming, il gruppo guidato da David Ellison è tornato in campo con una proposta che definisce nettamente superiore. Paramount ha messo sul tavolo 30 dollari per azione, interamente in contanti, una cifra che supera di circa 18 miliardi di dollari la valutazione formulata da Netflix. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Warner Bros. al centro di una contesa miliardaria tra Paramount e Netflix