Wake Up Dead Man la recensione | indagine da incubo nel miglior Knives Out di sempre

Con Wake Up Dead Man, Rian Johnson porta su Netflix il miglior film della sua trilogia: merito di un intreccio avvincente, delle cupe atmosfere gotiche e delle grandiose interpretazioni di Josh O'Connor e Glenn Close. In Wake Up Dead Man - Knives Out, mentre è in procinto di cominciare la sua nuova indagine, il detective Benoit Blanc cita come riferimento il diciassettesimo capitolo di un classico della narrativa gialla, Le tre bare di John Dickson Carr, contenente una celebre dissertazione teorica sulla peculiare categoria dei "delitti della camera chiusa", un filone di cui lo scrittore originario della Pennsylvania è stato il maestro indiscusso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

