Vuoi sapere come fare a capire se il tuo gatto ti vuole bene? Il test è infallibile

Se hai un gatto, ti sarai chiesto: “Mi vuole bene davvero?”. A differenza dei cani, che sono più diretti e festosi, i gatti sono famosi per la loro riservatezza. Il loro affetto non si esprime con salti e grandi feste, ma attraverso un linguaggio fatto di gesti silenziosi e segnali che devi imparare a riconoscere. Imparare a decifrare questo codice è l’unico modo per capire la profondità del loro legame con te. Ecco i segnali più chiari e infallibili che indicano quanto il tuo amico felino si fidi di te e ti voglia bene. Quando un gatto si sdraia vicino a te e, soprattutto, ti mostra la pancia esposta, ti sta dando il segnale di affetto più grande in assoluto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

