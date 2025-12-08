Vuoi i capelli corti ma temi che sia un taglio troppo definitivo? Prova il Lixie Haircut
Quante volte abbiamo pensato adesso taglio tutto, ma al momento decisivo è sembrato un gesto troppo radicale? Il Pixie Cut è il taglio corto donna per eccellenza ed è un evergreen, ma è anche doveroso ammettere che può essere un taglio un po’ troppo radicale per chi arriva da un caschetto alla spalla o da un Long Bob. L’alternativa che invece favorisce un ingresso graduale e senza traumi nel mondo dei tagli corti è il Lixie Haircut, conosciuto anche come Long Pixie. Perfetto per chi ancora non è pronta a liberarsi del tutto di un po’ di lunghezza, soprattutto ora che non è esattamente la stagione ideale per denudare il collo. 🔗 Leggi su Amica.it
Argomenti simili trattati di recente
Capelli lisci o ricci? Con la piastra Remington 2 in 1 li acconci come vuoi: promo imperdibile al 38% di sconto
Vuoi capelli setosi senza stress? Questa piastra fa tutto, anche ricordare l’ultimo calore usato (e la paghi pochissimo)
Vuoi cambiare taglio o colore? Le tendenze capelli e i consigli degli esperti direttamente dal backstage delle sfilate
Micol Olivieri. . NON GUARDARE IL REEL SE NON VUOI CAPELLI EFFETTO SPECCHIO Scopri Shine Therapy, la rivoluzione per i tuoi capelli! Unisce il complesso illuminante alle ceramidi per ridurre l’effetto crespo, migliorare la morbidezza e donare - facebook.com Vai su Facebook
Vuoi i capelli corti, ma temi che sia un taglio troppo definitivo? Prova il Lixie Haircut - Il Lixie Haircut è il taglio corto donna per chi desidera cambiare look, ma non ha ancora il coraggio di abbandonare un po’ di lunghezza. Secondo amica.it
Capelli corti: meglio il gel o la cera? 10 acconciature per scegliere il prodotto giusto - Dal pixie elegante ai ricci definiti, passando per il wet look e il mosso spettinato ad arte: 10 idee di styling per capelli corti che mostrano quando puntare sul gel e quando preferire la cera. Lo riporta donnamoderna.com
Capelli corti biondi: le idee taglio e colore più pratiche per l’estate - Tra le scelte più amate e versatili per l’estate 2025 spiccano senza dubbio i capelli corti biondi sfumati. Da iodonna.it