Quante volte abbiamo pensato adesso taglio tutto, ma al momento decisivo è sembrato un gesto troppo radicale? Il Pixie Cut è il taglio corto donna per eccellenza ed è un evergreen, ma è anche doveroso ammettere che può essere un taglio un po’ troppo radicale per chi arriva da un caschetto alla spalla o da un Long Bob. L’alternativa che invece favorisce un ingresso graduale e senza traumi nel mondo dei tagli corti è il Lixie Haircut, conosciuto anche come Long Pixie. Perfetto per chi ancora non è pronta a liberarsi del tutto di un po’ di lunghezza, soprattutto ora che non è esattamente la stagione ideale per denudare il collo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Vuoi i capelli corti, ma temi che sia un taglio troppo definitivo? Prova il Lixie Haircut