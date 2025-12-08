Vuoi GTA 6 a tutti i costi? Rockstar vuole venderti il profumo del gioco per Natale e non costa poco

Mentre il mondo videoludico conta i giorni che mancano al lancio di Grand Theft Auto 6, previsto per il 19 novembre 2026, Rockstar Games ha deciso di accendere l’attesa in modo decisamente inaspettato. L’azienda ha appena svelato la sua nuova collezione di prodotti per le festività natalizie, e tra felpe, borracce e zerbini spicca un oggetto che ha dell’incredibile: non una, ma ben due candele da 60 dollari che promettono di ricreare il profumo di Vice City. La candela Vice City, realizzata in collaborazione con Joya Studios, si presenta in un bicchiere di vetro bianco satinato decorato con il logo di Rockstar Games e nasconde una composizione olfattiva sorprendentemente complessa. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Vuoi GTA 6 a tutti i costi? Rockstar vuole venderti il profumo del gioco per Natale (e non costa poco)

Scopri altri approfondimenti

“Vuoi un lavoro a tutti i costi? Vieni a vivere qui”: TI REGALANO L’INDETERMINATO I Tutto vero, hanno fretta di assumere, non sprecare l’occasione

Mogol, tu chiamale se vuoi, espulsioni: “I migranti non possono essere accolti tutti, buona l’idea dell’Albania. Ho votato a destra”

Dimentica la parrucchiera. Con questo asciugacapelli professionale, a prezzo mini, fai tutti gli syling che vuoi a casa tua

Vuoi un 18esimo a tema che lasci tutti senza fiato? A Vigna Nocelli nasce il nuovo format delle , dove la tua idea… `. Scenografie sorprendenti, allestimenti curati in ogni dettaglio e una location fiabesca pron - facebook.com Vai su Facebook

Il creatore di The Witcher 3 sfiderà GTA 6 con il suo prossimo videogioco - GTA 6 fa paura a tutti tranne al creatore di The Witcher 3: il suo prossimo progetto uscirà quando deve uscire ... Riporta videogiochi.com

La teoria sull'uscita di GTA 6 per PC divide i fan - GTA 6 dovrebbe arrivare su PC almeno un anno dopo l'uscita della console, nel novembre 2026, ma una nuova teoria suggerisce che potrebbe arrivare prima. Da notebookcheck.it

GTA 6 uscirà prima di The Elder Scrolls 6 e Fallout 5? Parla Todd Howard di Bethesda - A Todd Howard di Bethesda è stato chiesto quale gioco tra GTA 6, The Elder Scrolls 6 e Fallout 5 arriverà prima e lo sviluppatore non ha avuto dubbi nel rispondere. Scrive msn.com