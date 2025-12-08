Vuelle impresa sfiorata a Brindisi I biancorossi reggono l’urto per 40’ e vengono superati all’ultima curva La Valtur opera il riaggancio in vetta
Rammarico e orgoglio. Sono i due sentimenti contrastanti coi quali la Vuelle esce dal PalaPentassuglia. Rammarico per una vittoria che, a una manciata di secondi dal gong, sembrava in pugno. Orgoglio perché, senza un americano, Pesaro ha tenuto testa in trasferta alla squadra più completa del campionato. Quando il cronometro scandiva gli ultimi 20’’, con Pesaro avanti di un punto (63-64), lo sfondamento di Copeland su Tambone è stato così palese da sembrare impossibile ignorarlo, ma il fischio non arriva: arriva invece lo scarico per la tripla di Francis che sorpassa. Dal time-out ’Tambo’ esce deciso a riprendersi il maltolto, ma la sua tripla va sul ferro e il fallo su Cinciarini costa i due liberi che chiudono la contesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
