Von der Leyen | Mosca non vuole la pace

Ursula von der Leyen ha dichiarato che Mosca non desidera la pace, sottolineando l'impegno dell'Unione Europea e di Kiev nel perseguire una risoluzione pacifica del conflitto. La presidente della Commissione europea ha condiviso queste riflessioni sui social network dopo la riunione della 'Coalizione dei volenterosi'.

21.40 "Mosca non vuole la pace, noi uniti con Kiev" così la sintesi di quanto scritto su 'X' da Ursula von der Leyen, Presidente Commissione europea dopo riunione della 'Coalizione dei volenterosi'. "La brutale guerra della Russia ha cercato di dividerci, ma ha ottenuto l'effetto opposto -aggiunge von der Leyen-. I nostri legami sono più forti che mai. Non siamo legati solo da interessi difensivi ma anche dai nostri valori comuni. E' così che procederemo. Uniti nel sostenere l'Ucraina e nel difendere l'Europa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

