Von der Leyen | avanti con la nostra tabella di marcia

Ursula von der Leyen ha ribadito l'importanza di proseguire con la tabella di marcia dell'Unione Europea, ponendo particolare attenzione al supporto all'Ucraina e al potenziamento della difesa europea. In un contesto di sfide geopolitiche, le priorità chiave si concentrano su azioni coordinate per garantire stabilità e sicurezza nella regione.

''priorità chiave: il sostegno all'Ucraina e il rafforzamento della preparazione alla difesa europea.''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

