Von der Leyen | avanti con la nostra tabella di marcia

Ursula von der Leyen ha ribadito l'importanza di proseguire con la tabella di marcia dell'Unione Europea, ponendo particolare attenzione al supporto all'Ucraina e al potenziamento della difesa europea. In un contesto di sfide geopolitiche, le priorità chiave si concentrano su azioni coordinate per garantire stabilità e sicurezza nella regione.

''priorità chiave: il sostegno all'Ucraina e il rafforzamento della preparazione alla difesa europea.''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Von der Leyen: “avanti con la nostra tabella di marcia”

Altre letture consigliate

Gli aumenti dei prezzi del carrello della spesa, cresciuti del 25%, sono anche il frutto della situazione in Ucraina e delle politiche guerrafondaie che stanno portando avanti politici come Meloni e Von der Leyen, interessati esclusivamente a gonfiare i portafogli - facebook.com Vai su Facebook

Von der Leyen, 'sostenere Kiev cruciale, usare beni russi' - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Da laregione.ch