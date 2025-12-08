Volvo XC90 | lusso silenzio e potenza in formato maxi SUV

Ilgiornale.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci anni dopo il suo debutto iniziale e a seguito di un primo importante restyling nel 2019, la Volvo XC90 si rinnova ancora una volta per il 2025, dimostrando come un progetto maturo possa continuare a evolversi restando attuale in uno dei segmenti più competitivi del mercato, quello dei grandi SUV premium. Con questo aggiornamento, il marchio svedese compie una scelta netta: addio alle versioni diesel e centralità completamente affidata al benzina mild hybrid e soprattutto al plug-in hybrid, come la protagonista di questa prova, la poderosa T8 AWD in allestimento Core. Seppur alla “base” della gamma, offre già un ampio ventaglio di accessori presenti di serie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

volvo xc90 lusso silenzio e potenza in formato maxi suv

© Ilgiornale.it - Volvo XC90: lusso, silenzio e potenza in formato maxi SUV

Leggi anche questi approfondimenti

Volvo XC90 T8 Phev, la bellezza di un lusso intelligente - 245, l'acquisto di una Volvo rappresentava una scelta culturale, perché la relativa frugalità del design svedese (soprattutto negli interni) e una voluta mancanza ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Volvo Xc90 Lusso Silenzio