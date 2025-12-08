Volontariato e ambiti territoriali | un convegno per scoprire le novità della riforma degli ATS

Padovaoggi.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In collaborazione con la Fondazione Emanuela Zancan, il CSV di Padova e Rovigo si impegna ad accompagnare gli enti e le associazioni del territorio in questo percorso di trasformazione, valorizzando l’apporto fondamentale del volontariato. Per questo, ha organizzato un convegno dal titolo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

volontariato ambiti territoriali convegnoGiornata del volontariato. Un convegno dedicato a chi aiuta i meno fortunati - Gli organizzatori: "Così sottolineiamo la sua importanza nella società". Segnala msn.com

volontariato ambiti territoriali convegno“Speciali Insieme”: a Zero Branco il primo convegno dedicato all’inclusione e alle realtà del volontariato attive accanto alle persone con disabilità - Per accreditarsi è sufficiente rispondere a questa mail ... Da ilnuovoterraglio.it

volontariato ambiti territoriali convegnoQuartu ospita l’incontro conclusivo degli Ambiti Territoriali di Protezione Civile - Sono stati invitati tutti i sindaci, gli assessori, i consiglieri, le associazioni di volontariato e, soprattutto ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Volontariato Ambiti Territoriali Convegno