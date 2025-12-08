Volley serie A2 Emma Villas capitola con Ravenna
EMMA VILLAS CODYECO 0 CONSAR RAVENNA 3 (23-25; 17-25; 21-25) EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli, Rocca 1, Mastrangelo, Hoff 1, Matteini, Bragatto, Bini, Nelli 14, Compagnoni 5, Randazzo 12, Maletaj, Ceban 5, Baldini, Benavidez 8. Allenatore Petrella CONSAR RAVENNA: Dimitrov 13, Gottardo, Iurlaro, Ciccolella, Canella 6, Bartolucci 13, Giacomini 1, Goi, Russo, Zlatanov 13, Bertoncello, Gabellini, Asoli, Valchinov 10. Allenatore Valentini Arbitri: Nava e Selmi. SIENA – Non porta bene il ritorno della Emma Villas Codyeco al PalaEstra. La formazione di Petrella esce infatti sconfitta dalla capolista Ravenna che vince in tre set e conquista il settimo sigillo di fila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
VOLLEY FEMMINILE SERIE B1: Una partita da vincere per la fiducia e per la classifica. Le orsette della Capo d'Orso riescono nell'intento nella trasferta a Volpiano #pallavolocapodorso #volley #pallavolo #pallavolofemminile #sardegna #palau #MatchRe - facebook.com Vai su Facebook
Volley serie A2. Emma Villas capitola con Ravenna - EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli, Rocca 1, Mastrangelo, Hoff 1, Matteini, Bragatto, Bini, Nelli 14, Compagnoni 5, Randazzo 12, Maletaj, Ceban 5, Baldini, Benavidez 8. sport.quotidiano.net scrive
Volley Serie A2: Al PalaEstra a trionfare è Ravenna, che ha la meglio della Emma Villas Codyeco 3-0 - La reazione dopo la sconfitta a Macerata non c’è stata, Emma Villas Codyeco Lupi Siena si arrende 0- antennaradioesse.it scrive
Pallavolo Serie A2. Per l’Emma Villas ‘prima’ al PalaEstra. Arriva Ravenna - Torna in campo la Emma Villas Codyeco Lupi Siena e lo fa per la prima volta in stagione al PalaEstra contro la capolista Consar Ravenna, sola al comando con 21 punti. Scrive lanazione.it