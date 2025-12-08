Volley Rubicone batte Bologna in trasferta e si conferma capolista del girone D
Continua il momento magico della Sab Group Rubicone, che centra la settima vittoria consecutiva trionfando 3-0 in trasferta contro la Hokkaido Bologna, mantenendo così la vetta del girone D di Serie B. Una prestazione di squadra solida, caratterizzata da concentrazione, lucidità nei momenti. 🔗 Leggi su Today.it
