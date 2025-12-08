Volantini neofascisti nei licei Il prof | Serve un confronto
Attimi di grande tensione quelli che si sono verificati nella mattinata di sabato davanti ai licei Spallanzani e Chierici. La causa è un nuovo episodio di volantinaggio a opera degli attivisti di Blocco Studentesco, gruppo legato all’organizzazione neofascista CasaPound. A denunciare l’accaduto sono gli studenti del coordinamento Rabun, che hanno parlato dell’accaduto sui loro profili social. "Siamo stati informati della presenza di tre rappresentanti di Blocco Studentesco davanti all’Ariosto Spallanzani, per cui abbiamo cercato di avere un confronto", racconta una studentessa del Chierici. I ragazzi di Blocco Studentesco non erano però soli: "Con loro c’erano anche un paio di persone, che avranno avuto almeno 2530 anni, che ci hanno subito aggrediti, prima verbalmente e poi fisicamente, mettendoci le mani addosso (senza gravi conseguenze). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
