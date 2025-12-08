Vivo X300 Pro | fotocamere da primi della classe e prestazioni al top per l’ultimo flagship dell’azienda cinese

A fine ottobre Vivo ha presentato il suo nuovo flagship, l’X300 Pro, vedendo proseguire anche su questo nuovo modello la partnership con ZEISS per il comparto fotografico, e nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di metterlo alla prova. Sul versante del design, in un panorama di smartphone quasi identici l’X300 Pro di Vivo si distingue per l’importante modulo fotografico di forma circolare posto centralmente nella parte superiore della cover posteriore, un tratto che lo accomuna ai precedenti smartphone di punta dell’azienda cinese, e qualche scelta cromatica come il Dune Brown della cover – che si presenta come un color sabbia molto leggero – e per le cornici tendenti al canna di fucile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

