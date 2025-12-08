Viviano elogia l’Inter e Chivu | Finalmente abbiamo scoperto che Luis Henrique può giocare e che può fare anche bene

Inter News 24 Viviano dice la sua: il commento a Pressing sulla gara contro il Como e sulla crescita del brasiliano. La vittoria decisiva e schiacciante dell’Inter contro il Como continua a raccogliere consensi anche tra gli addetti ai lavori. A dire la sua, negli studi di Pressing, è stato Emiliano Viviano, ex portiere nerazzurro, che ha analizzato la prestazione della squadra di Cristian Chivu soffermandosi sia sull’impostazione della partita sia sui segnali positivi arrivati da alcuni singoli. PARTITA ECcezionale – « Partita eccezionale dell’Inter. Il Como è andato a giocarsela aggressivo in avanti, ma la squadra nerazzurra quando palleggia, palleggia bene », ha dichiarato Viviano, fotografando una gara interpretata con grande personalità dai nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

