Vivere in emergenza con l’apprendimento
"GLI SHOCK, nella storia, ci sono sempre stati. La novità sta nel fatto che le discontinuità non sono più anomalie marginali che interrompono un percorso, ma sono diventate la struttura stessa dell’ambiente. Non sono più deviazioni esterne rispetto a un sistema sostanzialmente ordinato. Sono proprietà interne del sistema". Parte da qui la riflessione di Maria Laura Frigotto, Ordinaria di Organizzazione aziendale dell’Università di Trento, che ha firmato il background paper al centro del sedicesimo workshop di HerAcademy, dedicato al tema: "Prepararsi all’imprevedibile. Nuove opportunità per l’evoluzione industriale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
