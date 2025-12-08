Vitinha sicuro | Il PSG deve migliorare su questa cosa Sul mio rapporto con Luis Enrique…

Vitinha, centrocampista del PSG, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo momento attuale Da erede designato di Verratti, Vitinha si è imposto come uno dei centrocampisti più forti in circolazione: terzo al Pallone d’Oro, campione d’Europa con il PSG e sempre più decisivo anche in zona gol. Il 25enne portoghese, noto per la sua esultanza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vitinha sicuro: «Il PSG deve migliorare su questa cosa. Sul mio rapporto con Luis Enrique…»

Altre letture consigliate

Gazzetta dello Sport Dal passaggio alle due punte a un Thorsby valorizzato: Genoa, ecco la rivoluzione De Rossi Filippo Grimaldi Il tecnico ha inserito Vitinha al fianco di Colombo e tolto pressione al gruppo: c’è un’alchimia nuova Ha creato un’alchimia nuov - facebook.com Vai su Facebook

PSG, Vitinha: "L'obiettivo è la seconda Champions di fila, sarebbe straordinario riuscirci" - Germain può vincere la Champions League per il secondo anno consecutivo e compiere così un'impresa storica e sfuggente nel torneo? Come scrive napolimagazine.com