Viterbo tra i comuni a bassa digitalizzazione

Viterbotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 16 le città capoluogo leader dell’innovazione digitale in Italia: si tratta di Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Modena, Parma, Prato, Rimini, Roma Capitale, Siena, Torino, Trento e Venezia. Ma appena sotto si collocano altri 30 comuni altamente digitalizzati e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

