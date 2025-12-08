Vite allo specchio nella stanza d’albergo di Camera 701
Dal 11 al 14 dicembre, il TeatroBasilica di Roma ospita Camera 701, uno spettacolo che trasforma una stanza d’albergo in un palcoscenico di introspezione. Basato sul testo di Elise Wilk, l’opera esplora temi di intimità, desideri e sconfitte, invitando il pubblico a riflettere sulla propria vita attraverso uno sguardo esterno ma profondamente vicino.
