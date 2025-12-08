Vite allo specchio nella stanza d’albergo di Camera 701

Sbircialanotizia.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 11 al 14 dicembre, il TeatroBasilica di Roma ospita Camera 701, uno spettacolo che trasforma una stanza d’albergo in un palcoscenico di introspezione. Basato sul testo di Elise Wilk, l’opera esplora temi di intimità, desideri e sconfitte, invitando il pubblico a riflettere sulla propria vita attraverso uno sguardo esterno ma profondamente vicino.

Dall’11 al 14 dicembre la stanza di un albergo diventa teatro di vite allo specchio. Al TeatroBasilica di Roma approda Camera 701, testo di Elise Wilk che attraversa intimità, desideri e sconfitte, invitando il pubblico a guardare la propria esistenza da un luogo estraneo ma sorprendentemente vicino. La stanza Una camera d’albergo non è mai . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

vite allo specchio nella stanza d8217albergo di camera 701

© Sbircialanotizia.it - Vite allo specchio nella stanza d’albergo di Camera 701

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Vite Specchio Stanza D8217albergo