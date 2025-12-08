Le vitamine sono sostanze importanti per il corretto funzionamento dell’organismo umano. Per questa ragione se ne consiglia l’assunzione attraverso gli alimenti o, se occorre, attraverso gli integratori. Una di queste sostanze importanti è la vitamina D, ma l’assunzione non deve essere sempre data per scontata: ci sono alcuni alimenti e integratori che purtroppo ne riducono gli effetti benefici. Che cos’è la vitamina D e le possibili interferenze. Come riporta LiveMint, esistono alcune sostanze che possono rallentare l’assorbimento della vitamina D o renderla meno efficace. Va ricordato il suo ruolo, che è di mantenimento della forza nelle ossa, supporto della funzione muscolare e rafforzamento del sistema immunitario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vitamina D, quali alimenti evitare per non ridurne gli effetti