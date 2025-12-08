Visionario Trascinante Umile giura chi lo ha visto | il 9 dicembre esce il film su Brunello Cucinelli firmato Giuseppe Tornatore Noi siamo andati a Solomeo a scoprire com’è l’uomo Nel suo salotto di casa visto da moglie e figlie

A ggettivi per definirlo. «Generoso e determinato». «Umile, generoso e visionario». «Trascinante». Così la moglie Federica, la figlia maggiore Camilla e la secondogenita Carolina, tutte e tre sedute su divani bianchi, il camino acceso, il verde del borgo umbro di Solomeo intorno. Per la prima volta insieme per parlare dell’uomo che le accomuna, il marito, il padre nonché l’imprenditore che ha costruito in pochi decenni un impero morbido, fatto di cashmere, quotato in borsa, inventandosi un modello aziendale basato sulla dignità del lavoro, il cosiddetto capitalismo etico: Brunello Cucinelli, un italiano da romanzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

