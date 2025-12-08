Vis dubbio Paganini fino all’ultimo
Non volersi accontentare maI. È questo il segreto di Carpi e Vis. Cassani e Stellone nonostante l’ottimo periodo da cui sono reduci le proprie compagini – quattro vittorie nelle ultime cinque per il Carpi, una sola sconfitta nelle ultime dieci per la Vis – con la sfida di oggi vogliono migliorare qualche piccolo difetto di questo avvio stagionale. I vissini l’andamento in trasferta, il Carpi quello negli scontri diretti. Se per i pesaresi l’unica vittoria fuori casa risale a un mese e mezzo fa, 2 a 0 a Pontedera, per gli emiliani l’unica vittoria contro le prime tredici risale addirittura a fine agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
