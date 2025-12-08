Virtus la festa è completa | la Beli Night si tinge di bianconero con la vittoria su Tortona
La "Beli Night" doveva essere una festa e così è stato, sia per le celebrazioni toccanti dedicate a Marco Belinelli, il campione che ha scritto la storia della pallacanestro italiana e delle Vu Nere, sia per il risultato sul campo. La Virtus Olidata Bologna, infatti, ha regalato al suo pubblico e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
